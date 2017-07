Het blijft een mooi idee, maar het is te duur om uit te voeren, vindt de stad. De bedoeling was dat mensen in de winter ook in de zon zouden kunnen wandelen op een pad op het strand tussen de Wellingtonrenbaan en het kursaal. "Les Planches d’Hiver" was het beste idee uit een ontwerperswedstrijd vorig jaar. Maar nu gaat de stad op zoek naar nieuwe ideeën.