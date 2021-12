Geen winterstop in Koksijds vaccinatiecentrum

Verschillende vaccinatiecentra in onze provincie beslisten een ‘winterstop’ te houden in de kerstperiode. Op die manier kunnen de vrijwilligers even op adem komen. In Koksijde blijft het vaccinatiecentrum ‘Furnevent’ echter wel open. We tellen de oudste bevolking van het land, dit noopt ons tot extra waakzaamheid. Al die tijd stonden we aan de top van de vaccinatieteller, we willen geen vertraging oplopen. De nood is hoog. De cijfers blijven alarmerend, het virus gaat niet op vakantie. Die gaat genadeloos door. We moeten een extra tandje bijzetten nu, en kunnen uitblazen als de cijfers de betere kant opgaan. Desnoods voorzien wij extra mensen vanuit de gemeente om het centrum draaiende te houden. Onze collega’s van de buurgemeenten zitten op dezelfde golflengte.”