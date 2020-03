Geen Zandrock Festival meer

“We zijn trots op wat we verwezenlijkt hebben, maar gooien nu met spijt in het hart de handdoek in de ring,’ klinkt het bij de organisatoren.

Het festival lokte jaarlijks zo’n 10.0000 festivalgangers naar Zandvoorde. Jonge Oostendse bands konden er hun eerste podiumervaring opdoen en alle Oostendenaars konden gratis genieten van Belgische topmuzikanten.

De organisatie betreurt dat met de hervormingen van het nieuwe Stadsbestuur van Wijk in Beweging naar Wijkprikkels ook de stadssteun voor bestaande evenementen verdwijnt. “De goesting en de energie om Zandrock & Zandvoorde Feest te organiseren is er nog steeds. Het is ook duidelijk dat we met ons evenement iets betekenen in Zandvoorde, voor de inwoners. Wij hebben de mogelijkheden onderzocht om verder te doen, maar zonder de steun van de stad lukt het niet,” bevestigen de organisatoren.

