Geike Arnaert keert terug naar Hooverphonic

‘We zijn elkaar tegengekomen. We zijn beginnen babbelen. We hadden alle drie terug goesting om samen te werken, dus we hadden het gevoel dat we dit moesten doen".

Om middernacht verschijnt ‘Mad About You’ van Hooverphonic in een nieuwe versie. Opvallend: zangeres Geike Arnaert is terug na de split in 2008. "Het zaadje is niet zo lang geleden geplant", zegt Alex Callier. "Geike belde me over iets praktisch. Het gesprek was heel joviaal. Ik vertelde haar dat we bezig waren met de voorbereidingen van de twintigste verjaardag van ‘The Magnificent Tree’ en opeens bleek dat we zin hadden om terug samen te werken. De split in 2008 was zeker niet vijandig, al werd dat hier en daar geopperd. Wij vonden het erg jammer dat ze de band verliet".

Voor Geike voelt de onverwachte terugkeer als thuiskomen: "We wilden samen de twintigste verjaardag van de plaat vieren. Gewoon erover praten, riep al heel veel fijne herinneringen op. Het is een vreemde sensatie. Ik stap er met heel veel plezier terug in. Hoe de fans gaan reageren, weet ik niet. Maar het voelt echt goed voor mezelf. Ik ga opnieuw mijn eigen verhaal leggen in de nummers".

Ingetogen versie

De kans die Hooverphonic nu krijgt om opnieuw in de meest iconische bezetting te kunnen optreden, is een echte “once in a lifetime” kans. “It feels good, it feels natural” licht toetsenist Raymond Geerts toe. “Maar”, bevestigt Alex, “het is natuurlijk een beetje bitterzoet voor Luka. Ze is een uitstekende zangeres, zonder enige twijfel. We hebben met Luka drie geweldige jaren gehad. Maar onze samenwerking stopt hier". De stemopnames met Geike voelden onmiddellijk vertrouwd’, aldus Alex. ‘We hadden elf intense jaren samengewerkt. We zijn allemaal ouder en wijzer. De nieuwe opname klinkt meer ingetogen, en misschien zelfs iets meer triphop dan het origineel uit 2000. De harmonie is nog melancholischer en beklemmender geworden, omdat ik de toonaard heb veranderd. Die is namelijk ongelofelijk bepalend voor de sfeer van een nummer.’