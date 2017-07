Gekapseisd zeiljacht voer onder Nederlandse vlag

Het zeiljacht dat deze ochtend voor de kust van Oostende kapseisde, voer onder Nederlandse vlag. Dat bevestigt Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Over de identiteit van de opvarenden is nog geen duidelijkheid.

Het schip had deelgenomen aan een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge. Toen de wedstrijd 's middags afgelopen was, had nog een deelnemer zich niet opnieuw aangemeld. Nadat een nabijgelegen schip twee personen na de middag uit het water haalde, bleek het al snel om de opvarenden van dat jacht te gaan. Drie anderen, die op de romp van het zeiljacht zaten, konden gered worden. Zij werden overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De zesde opvarende is nog steeds vermist. De Belgische en Nederlandse reddingsdiensten werken samen aan de zoekactie.

