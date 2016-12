Gekibbel over grootte vuilniszakken in Oostende

“Men heeft de prijs van de zakken niet gewijzigd, maar de zakken gewoon kleiner gemaakt. En nog geen klein beetje. In volume zijn de nieuwe “Marcellekes” zakken bijna 30% kleiner geworden maar een grote huisvuilzak blijft 1,40 euro kosten. Dat men de zakken kleiner maakt, is één iets, dat men het op een geniepige manier zonder communicatie doet, maakt het alleen erger. De coalitie herhaalt steevast dat de belastingen voor de Oostendenaar met hen niet zullen stijgen, maar dit is niets minder dan een belastingverhoging."

Vergissing

Schepen Vandecasteele zegt dat het niet de bedoeling is om kleinere zakken te lanceren. In het laatste bestek voor de bestelling van de nieuwe zakken werd het volume per vergissing verminderd naar 70 liter, nog altijd 10 liter meer dan de oude zakken. Deze vergissing zal terug rechtgezet worden. Daarvoor zal een aanpassing van de opdracht aan de eerstvolgende Gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Dan kunnen alle Oostendenaars weer profiteren van dit ongeplande belastingsvoordeel van 33%, laat de stad weten.