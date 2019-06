In Brugge is een proefproject met geluidsbakens voor blinden en slechtzienden voorgesteld. Het plein aan de achterzijde van het station is daar nu mee uitgerust.

De bakens geven uitleg over de omgeving en maken het makkelijker om je te oriënteren als je richting Sint-Michiels uit moet. Je schakelt het systeem in via een gratis te downloaden app of een afstandsbediening die je kan aanschaffen.

Het hele systeem van geluidsbakens kost zo’n 30.000 euro. In de toekomst komen ook ’ t Zand en het Burgplein in aanmerking voor geluidsbakens.