De Sint-Margaretakerk in Geluveld, deelgemeente van Zonnebeke, draagt naar aanleiding van de festiviteiten een 103 meter lange burgemeestersjerp. In de tentjes buiten aan de kerk kunnen bezoekers de biografie van de Leonie Keingiaert afhalen, terwijl je in de kerk het verhaal van de Leonie Keingiaert kan ontdekken. Voor deze gelegenheid kunnen bezoekers ook het kasteel bezoeken. In het dorp zelf hangen dan weer grote portretten van juffrouw Leonie door de kunstacademie.