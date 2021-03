In Blankenberge moeten de gemeenschapswachten de drukte opnieuw in goede banen leiden. Vorige zomer deden ze dat ook al. Ze wijzen onder andere de dagjestoeristen op de huidige coronamaatregelen.

De gemeenschapswachten zijn onder andere aan de slag in het centrum van Blankenberge. Het is meer dan enkel toezicht houden aan de ingangspoortjes. Wanneer het te druk wordt, kan de politie hen de opdracht geven om de winkelstraat even af te sluiten. Daarnaast controleren ze of mensen hun mondmasker correct dragen. En ook alcohol drinken op straat mag niet, dus ook daar kijken ze op toe.