Gemeente ruimt 40 ton afval na carnaval in Heist

Ze hebben vandaag en de afgelopen twee dagen meer dan 40 ton afval opgeruimd. Ook vanmiddag waren ze nog uren in de weer om alle confetti en verkleedattributen op te ruimen na een lange feestnacht. "Vandaag zetten wij 22 man in, vier veegwagens en verschillende bestelwagens om alle grote stukken op te halen", zegt Philippe De Dobbelaere van de technische dienst. De opruimoperatie is een zware klus, maar aan een confettiverbod om werk te besparen, zoals in Menen en Kortrijk, denkt de gemeente niet. "Carnaval is confetti. Daar mag een beetje vuil mee gemoeid zijn", zegt schepen Piet De Groote.

De diensten zijn uren aan de slag. En tijdens die noeste arbeid komen ze ook vreemde spullen tegen. Zoals een televisie, of stukken van een koelkast. Ook voor de lokale handelaars is het vandaag poetsen geblazen. Ze blikken tevreden terug op de afgelopen dagen.