Gemeente Wevelgem verdeelt voor tweede keer mondmaskers

In mei ontvingen alle Wevelgemnaars ouder dan 12 al een herbruikbaar mondmasker. Omdat mondmaskers belangrijk blijven in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus en herbruikbare mondmaskers best na een tijdje vervangen worden, voorziet de gemeente een extra exemplaar.

"Veel mensen kunnen op andere manieren misschien ook wel aan een mondmasker geraken of eentje kopen, maar wij vinden dat het een soort basis dienstverlening is", klinkt het bij burgemeester Jan Seynhaeve.

Hulp vanuit jeugdbewegingen

In de Porseleinhallen gingen vrijdag al een zestigtal vrijwilligers van verschillende Wevelgemse jeugdbewegingen aan de slag om 27.050 mondmaskers in enveloppen te stoppen. In ruil voor hun hulp kregen ze een vrijwilligersvergoeding voor hun clubkas. De afgelopen maanden zagen jeugdbewegingen namelijk veel activiteiten waarmee ze normaal fondsen werven in het water vallen.

Derde ronde

Op zaterdag trokken eveneens tientallen vrijwilligers op pad om de herbruikbare mondmaskers te verdelen. Of er nog een derde ronde in Wevelgem komt, zal afhangen van de situatie de komende maanden.