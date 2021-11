Gemeente Wevelgem zaterdag getroffen door twee inbraken

Zaterdagavond is een apotheek in Moorsele, deelgemeente van Wevelgem, slachtoffer geworden van inbraak. Een tweede inbraak in een winkel in Wevelgem kon verijdeld worden, dankzij een goed beveiligingssysteem. Dat meldt politiezone Grensleie in een persbericht.

Zaterdagavond tussen 17u30 en 21u30 is er ingebroken in een apotheek aan de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele. De daders zijn vermoedelijk via een stelling op een bouwwerf naast de woning op het dak geraakt. Op het terras hebben ze vervolgens het slaapkamerraam opengebroken, en daarna de volledige woning en apotheek doorzocht. Op het eerste gezicht is enkel geld gestolen. Het labo is ter plaatse voor sporenonderzoek.

Iets later die avond kon een inbraak in een winkel aan de Kortrijkstraat in Wevelgem vermeden worden. Omstreeks 23u05 zag de meldkamer van de camerafirma twee personen prutsen aan de toegangsdeur van de shop. De firma zette de buitensirene in werking, waarop de verdachten de benen namen. De politie ging ter plaatse voor onderzoek, maar vond geen braaksporen. Ook de zoektocht naar de verdachten leverde geen resultaat op.