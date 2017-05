Gemeente Zonnebeke hekelt manke communicatie

In een persbericht van de gemeente Zonnebeke hekelt het gemeentebestuur de manke communicatie omtrent de wegenwerken in Beselare, waar aan de Kortekeer een nieuwe rotonde wordt gelegd.

Afgelopen week uitten de omwonenden in verschillende media nog hun frustraties over de wegenwerken en dan vooral over de gebrekkige communicatie. Maar de gemeente en de communicatiedienst voelt zich niet aangesproken, zo zegt schepen van communicatie Ingrid Vandepitte.

"Het huidige project in Beselare wordt geleid door het Agentschap Wegen & Verkeer, niet door de gemeente." Toch probeert de gemeente AWV bij te staan in de communicatie over de werken. “Als schepen van communicatie sta ik er immers op dat inwoners en omwonenden zo goed mogelijk ingelicht worden over de wegenwerken. Via de website, verschillende bewonersbrieven en sociale media kregen inwoners op regelmatige basis updates over de vooruitgang van de werken. Ook werd er een meldpunt ingericht op de website waar inwoners terecht kunnen met vragen en opmerkingen. De meldingen werden steeds stipt en correct opgevolgd en de betrokkenen werden allen ingelicht.”, aldus schepen van communicatie Ingrid Vandepitte. “De dienst openbare werken en de communicatiedienst werken zo nauw mogelijk samen om iedereen zijn of haar vragen te beantwoorden, maar beide diensten blijven ook afhankelijk van de aannemer en AWV voor informatie.”

“Het is dan ook bijzonder jammer dat er steeds met de vinger richting de gemeente wordt gewezen wanneer het over gebrekkige communicatie gaat. Dat de gemeente haar inwoners zou vergeten te verwittigen zijn over de nachtelijke werken van de aannemer, klopt niet.” aldus Ingrid Vandepitte.

Vergunning kwam van AWV

Burgemeester Dirk Sioen vertelt verder: “De gemeente gaf zelf geen toestemming om ’s nachts te werken, de enige instantie die toestemming kan geven of weigeren is het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij hebben een contract met de aannemer. De gemeente nam zelfs een duidelijk standpunt in op de werfvergaderingen: liever geen nachtelijke werken, gun bewoners hun nachtrust.”

“Toen de gemeente vernam dat er toch ’s nachts zou gewerkt worden, eisten we als gemeentebestuur dat iedereen zou verwittigd worden. De aannemer liet ons zwart op wit weten dat hij alle inwoners zou verwittigen. Achteraf bleek deze informatie dus niet te kloppen en dat vinden wij als gemeentebestuur bijzonder jammer. De gemeente zal dan ook nogmaals bij de aannemer en AWV aandringen om de communicatie beter te verzorgen.”, aldus Ingrid Vandepitte.

