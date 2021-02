Gemeentebestuur: "Kom niet meer naar Knokke"

De kustgemeente telt 21.000 tweede verblijven. “Nu mensen niet naar het buitenland mogen reizen, komen heel veel van die mensen naar hun buitenverblijf", zegt Piet De Groote, eerste schepen. “Reken daar de vele dagjestoeristen bij en het wordt snel heel druk.”

De kustbarometer bevestigt de bezorgdheid van het gemeentebestuur. Zone Knokke is momenteel de enige zone die als 'zeer druk' staat aangegeven. In Zone Zoute is het momenteel 'gezellig' volgens de barometer.

Ook in Oostende geeft de barometer een drukke zone aan in de zone rond het winkelcentrum en het station. Je kunt de barometer op elk moment van de dag hier raadplegen.

Wetgeving

Om drukte te voorkomen geldt tijdens de krokusvakantie aan de kust opnieuw een mondmaskerplicht op de zeedijk in de bebouwde kom. Ook in alle publiek toegankelijke gebouwen, op markten en in containerparken is een mondmasker er verplicht.

Elke badstad heeft ook zijn eigen specificaties. Zo geldt in Oostende een mondmaskerplicht voor de volledige binnenstad, en is het dragen van een mondmasker in Knokke-Heist 24 uur op 24 verplicht in alle rode parkeerzones. Die zijn op het voetpad aangeduid met rode bolvormige stickers.

