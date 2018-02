Gemeentebestuur Wevelgem stelt masterplan voor

Dat zijn de opmerkelijkste punten van een nieuw masterplan voor Wevelgem. De voorbije maanden is flink nagedacht over hoe de gemeente er in de toekomst moet uitzien. De intercommunale Leiedal heeft die ideeën verder uitgewerkt, ze worden vanavond aan de inwoners voorgesteld.

De geplande sloop van het oude zwembad met sporthal zorgt voor nieuwe mogelijkheden in het Centrum van Wevelgem. De gemeente van om en bij de 30.000 inwoners wil er het park vergroten en voorziet daar in een eerste versie een ondergrondse parking, voor alle auto’s die nu op het gemeenteplein en Guldenbergplein staan. Het gemeentepark zou meteen heel wat groter worden.

De N8-gewestweg snijdt de gemeente Wevelgem pal in twee. Omdat de gemeente weinig in de pap te brokken heeft over de inrichting, komen er veilige alternatieve paden voor fietsers en voetgangers. Zowel in het noorden als in het zuiden kiest Wevelgem voor fietsers- en voetgangersverbindingen. In het Masterplan is ook sprake van een echt Centrumplein, op de plaats waar onder meer het CC Guldenberg is. "We willen belevingscentra. Langs beide zijden van N8 willen we een plein maken met horeca waar mensen elkaar kunnen ontmoeten", zegt burgemeester Jan Seynhaeve.