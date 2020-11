Gemeentediensten Kuurne plat door cyberaanval

De gemeentediensten in Kuurne zijn getroffen door een cyberaanval. Er is een computervirus in het gemeentelijk computernetwerk en de dienstverlening is verstoord.

"De gemeente ontdekte dinsdag 17 november een virus in haar netwerk. Het betreft een ‘wannamine’, een aanval waarbij het niet de bedoeling is om geld te vragen maar om gebruik te maken van de kracht van ons netwerk om cryptomunten te gaan verwerven", zegt Kuurne in een persbericht.

"Na de vaststelling werden alle toestellen offline gehaald en werd een bericht verspreid dat onze dienstverlening niet langer bereikbaar is. Momenteel krijgen wij hulp om de schade te onderzoeken en onze dienstverlening opnieuw op te starten. "

Gevolgen dienstverlening

"Concreet zullen het gemeentehuis en Sociaal Huis gesloten zijn t.e.m. vrijdag 20 november, zowel telefonisch als de loketten. Dringende vragen mag je sturen naar de betrokken dienstmailboxen (burgerzaken@kuurne.be; bib@kuurne.be; omgevingsloket@kuurne.be; socialedienst@kuurne.be; sportdienst@kuurne.be; vrijetijdsdienst@kuurne.be)."

Wie dringende vragen heeft voor de Sociale Dienst (financiële hulp, ...) kan terecht op het telefoonnummer 0472/18 72 73. De sportdienst en bib zijn open maar enkel via e-mail bereikbaar. Sportclubs die komen trainen kunnen nog bij de sportdienst terecht. De vrijetijdsdienst is gesloten en telefonisch niet bereikbaar, wel via e-mail.

De gemeente- en ocmw-raad van komende donderdag 19 november is afgelast. We communiceren een nieuwe datum na raadpleging met Binnenlands Bestuur", laat Kuurne weten.