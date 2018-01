Gemeentelijk rampenplan opgeheven in Blankenberge

In Blankenberge werd deze middag het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, omwille van een instabiele torenkraan. Er zijn 60 mensen geëvacueerd. Het gevaar is ondertussen geweken.

Ter hoogte van de Sergeant de Bruynestraat en de Vrijheidsstraat, dus pal in het centrum van Blankenberge, is een torenkraan beginnen over te hellen. Aan één van de poten die het geheel stabiel moeten houden, werd een probleem vastgesteld waardoor de kraan zijn stabiliteit verloor.

De bouwfirma van de kraan is meteen ter plaatse gegaan en heeft er voor gezorgd dat de kraan opnieuw stabiel is door extra tegengewicht aan te brengen. De kraan werd ondertussen afgebroken door twee andere kranen.