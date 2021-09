Gemeenten in beroep tegen vergunning voor 3 windmolens

De aanvraag werd op 18 mei 2021 ingediend door Luminus, Elicio en W-Kracht. Ze willen drie windturbines bouwen langs de N31 op de grens tussen Brugge en Zuienkerke, in agrarisch gebied. Het gaat om windturbines met een vermogen van elk 4,8 megawatt.

Kritische opmerkingen

Tijdens het openbaar onderzoek in Brugge en Zuienkerke werden vele honderden bezwaren ingediend. In Zuienkerke speelt vooral de vrij beperkte afstand van de meest noordelijke windturbine tot sommige woningen en de wijk Vagevuur mee. Zowel de stad Brugge als de gemeente Zuienkerke hadden ook heel wat kritische bemerkingen en brachten een negatief advies uit. De stad Brugge wil bijvoorbeeld niet dat er aan die kant van de N31 windturbines komen.

Rekening houdend met alle adviezen, bracht de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie toch een gunstig advies uit. Aan de goedkeuring zijn wel enkele voorwaarden verbonden om bijvoorbeeld slagschaduw en geluidshinder te beperken. "Omdat op die plaats aan alle voorwaarden wordt voldaan qua geluidshinder en slagschaduw," zegt geputeerde van ruimtelijke ordening Bart Naeyaert. "Dat het ook aansluit met de N31. Dit is niet het vervolg van windturbines in de open ruimte. Dat is ook de grens naar windturbines toe. Bovendien: als turbines er staan dan merken we dat klachten erover niet frequent zijn. Integendeel."

Stad in beroep

Brugge, en ook Zuienkerke, willen het hier niet bij laten, zegt Brugs schepen Franky Demon. "We hebben al een overleg gehad met de burgemeester van Zuienkerke. We gaan gebundeld naar de rechtbank. Waarom een windplan maken als sommige overheden zich daar niks van aantrekken en dit mooie polderlandschap dreigt te verdwijnen?"

De Raad van State zal zich dan straks moeten uitspreken over het dossier.

