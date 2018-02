Gemeenten sluiten zich aan bij Statiegeldalliantie

De vraag aan de Vlaamse regering om dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen klinkt steeds luider.

Al 36 Vlaamse steden steunen die vraag en sloten aan bij de Statiegeldalliantie, die tot 216 partners groeide. Zwerfafval leidt duidelijk tot grote ergernis. Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het volume zwerfafval. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol belastinggeld. Elk jaar 155 miljoen euro in Vlaanderen, volgens het recentste onderzoek van OVAM. Een propere buurt en de die kosten zijn dan ook veelbesproken thema’s in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar.

West-Vlaanderen

In de provincie West-Vlaanderen vragen Ruiselede, Heuvelland, de steden Damme, Veurne en Tielt, en Zedelgem dat de Vlaamse regering statiegeld invoert. Ook de West-Vlaamse milieufederatie treedt toe. Dat zowel gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties als middenveldorganisaties dezelfde vraag steunen, geeft aan dat het draagvlak voor statiegeld heel breed is. De snelle groei toont dat er een momentum is. Het brede Vlaamse middenveld vraagt dat de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD dit jaar eindelijk de invoering van statiegeld beslist.