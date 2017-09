Gemeenten treden streng op tegen zwerfvuil

Het is deze week de "Vlaamse handhavingsweek" tegen zwerfvuil, die drie jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd in West-Vlaanderen, op initiatief van provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Dit jaar zullen over heel West-Vlaanderen 450 personen die een pv- of GAS-bevoegdheid hebben controleren op zwerfvuil. Decaluwé ging vanochtend een kijkje nemen in Menen. "Sensibiliseren is één ding, maar als je merkt dat dat niet volstaat moet je overgaan tot handhaving. 75 procent van de Vlamingen ergeren zich aan zwerfvuil, maar mij maak je niet wijs dat dat enkel te wijten is aan die andere 25 procent. Er is nog altijd een serieuze mentaliteitswijziging nodig", aldus de provinciegouverneur.

Statiegeld

Iedereen die een pv of GAS-boete mag uitschrijven doet mee, van de politie over de gemeenschapswacht tot de boswachter, goed voor 450 bevoegde personen. In Menen pakken ze zelfs uit met een pilootproject waarbij vijf camera's worden ingezet op "hotspots" om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Vorig jaar waren er nog 1.328 meldingen van sluikstort, werden 189 pv's opgemaakt en 145 overtreders betrapt. En Decaluwé wil nog verder gaan. "Er zijn gesprekken met de West-Vlaams wielerbond, met Unizo, met Bouwunie, ... om ook daar te sensibiliseren", aldus de gouverneur die ook het idee van statiegeld terug opwerpt. In West-Vlaanderen doen 63 van de 64 gemeenten en 18 van 19 politiezones mee aan de actie. Enkel Brugge stapte niet mee in het verhaal.