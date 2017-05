Gemeenten willen nauwer samenwerken, ook op vlak van vervoer

Een eigen vervoersmaatschappij naast De Lijn in Midden-West-Vlaanderen is op termijn niet uitgesloten. Dat is één van de plannen waar de dienstverlenende vereniging van Mid-West met 16 gemeenten rond Roeselare aan denkt.

Met zo’n dienstverlenende vereniging willen verschillende gemeenten zonder te fuseren nauwer samenwerken. Ook in de Westhoek staat zo’n dienstverlenende vereniging in de steigers.

De Westhoek telt 18 gemeenten waarbij de burgemeesters elke maand samenkomen in het Westhoekoverleg. Elke gemeente werkt verder op zich en voor veel kleinere gemeenten zoals Vleteren en Alveringem is dat niet makkelijk. Nu komt er een dienstverlenende vereniging of een intercommunale om over de gemeentegrenzen op sommige vlakken samen te werken.

Toon Vancoillie, Westhoekoverleg: “Als een gemeente bijvoorbeeld maar een parttime milieuambtenaar nodig heeft, dan kan die hem delen met een andere gemeente. Een ander voorbeeld: we hebben veel trage wegen. Het onderhoud is een serieuze kost, misschien kunnen we dat beter doen met 10 gemeenten samen.”

De dienstverlenende verenging moet ook financiële voordelen opleveren en de versnipperde organisatie kan dan ook onder één dak in het Esenkasteel in Diksmuide.

Midwest

Ook in Midden-West-Vlaanderen, zeg maar Mid-West met 16 gemeenten komt een dienstverlenende vereniging met verregaande plannen.

Kris Declercq: "Ik denk dat mobiliteit één van de moeilijkste problemen is in de regio. Dan is het goed dat je zelf alternatieven kunt aanbieden. Naast De Lijn kunnen we bijvoorbeeld eigen elektrische busjes inzetten die het verkeer tussen het platteland en steden mogelijk moeten maken."

Als de verschillende gemeenteraden het plan goedkeuren, kan de werking vanaf 1 januari starten.