Gemeenteraad debatteert over schoolhervorming

De onderwijshervorming bij de scholengroep Sint-Michel in Roeselare blijft voor beroering zorgen. Gisteren werd op de gemeenteraad in Roeselare stevig gedebatteerd.

Verscheidene fracties in de gemeenteraad uitten hun bezorgdheid over de spreiding van de campussen, de druk op de mobiliteit, de nieuwe schoolgebouwen, de oude namen en de sociale impact op de omgeving waar de scholen nu gevestigd zijn.

Oud-burgemeester Luc Martens bindt de kat de bel aan in de gemeenteraad. De rust in het onderwijslandschap is grondig verstoord. Het stadbestuur wil alvast niet aan de zijlijn toekijken en lijdzaam alle beslissingen van de scholengroep ondergaan.

