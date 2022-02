Gemeenteraad Tielt keurt RUP goed ondanks protest buurtbewoners

Tussen de Felix D’hoopstraat en de Driesstraat komt een nieuwe verkaveling. De buurt vreest voor veel meer verkeer en voor wateroverlast. In het RUP is nu opgenomen dat aan de strengste normen van buffering en afvoer zal worden voldaan. De afstand tot de bestaande huizen wordt vergroot. Mobiliteitsproblemen zullen er niet zijn, zegt de burgemeester. Er is geen doorgaand verkeer toegelaten en we laten maar 20 woningen per hectare toe, dus dat kan niet leiden tot veel meer verkeer. Het buurtcomité wil het plan eerst inkijken voor het een oordeel velt.