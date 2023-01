Gemeenteraad Wielsbeke: vertrouwen bij meerderheid is zoek

Op de gemeenteraad in Wielsbeke is het vertrouwen bij de meerderheid zoek. Twaalf mensen, onder hen drie schepenen van de meerderheidspartij CD&V en de voorzitter van de gemeenteraad, hebben een nieuwe partij opgericht.

Maar ze blijven intussen wel gewoon op post om Wielsbeke te besturen, alsof er niets aan de hand is. Frédéric Depypere, voorzitter gemeenteraad: "Het zal natuurlijk niet makkelijk zijn. Maar vanuit de ploeg van twaalf mensen hebben we de intentie om verder te blijven uitvoeren wat er vooraf loyaal werd afgesproken. Daar zal niets aan veranderen. Wij hebben die intentie om dat zo verder uit te voeren tot het einde van de legislatuur."

Maar al snel wordt duidelijk dat de verstandhouding bij de meerderheid zoek is. De aanstelling van vertegenwoordigers in verschillende externe raden, meestal een formaliteit, wordt nu niet goedgekeurd.

"Geen goed bestuur"

Dit is geen goed bestuur, zegt de oppositie, die ook vreest dat Wielsbeke uiteindelijk onbestuurbaar wordt. Oppositieraadslid Rik Buyse, N-VA: "Er moet bestuurd worden. En op die manier zal het echt niet lukken, ten nadele van de Wielsbeekse burger, natuurlijk." Oppositieraadslid Jan De Potter, U: "Zoals het nu loopt op deze raad, is het zeker geen voorbeeld. Ik ben eigenlijk een beetje beschaamd als politiekes, dat we eigenlijk bewijzen dat we het niet goed doen."Oppositieraadslid Filip Dinneweth, Vlaams Belang: "Ze noemen zich CD&V’er, maar dat zijn ze niet meer. Ze hebben zich afgesplitst. Ik denk niet dat de gemeente nog bestuurbaar blijft."

Vanuit de oppositie is te horen dat de burgemeester bij het groot huisvuil gezet wordt. Burgemeester Stevens voelt zich gesterkt door de vele reacties van de mensen met veelal dezelfde boodschap. Jan Stevens, burgemeester: "Jullie zijn nu geveld, maar alstublieft, krabbel weer recht. Jullie zullen sterker dan ooit opnieuw tevoorschijn komen. Dus ik ga voor een nieuw mandaat. Dat is zo. Wij kunnen niet anders. Dat is de oproep die we gekregen hebben van heel onze bevolking."

De gemeenteraad mag dan al sereen verlopen zijn, het vertrouwen is zoek.

