Gemeenteraadslid in Kortemark veroordeeld

Gemeenteraadslid Rita Tyvaert uit Kortemark is door de rechtbank in Veurne veroordeeld tot een schadevergoeding van 1000 euro na allerlei beschuldigingen aan het adres van burgemeester en advocaat Toon Vancoillie.

Burgemeester Vancoillie van Kortemark had hiertegen klacht ingediend wegens laster en eerroof ingediend. Raadslid Tyvaert had de burgemeester in een boek van allerlei onregelmatigheden beschuldigd waardoor hij zich in z’n goede faam als advocaat en burgemeester aangetast voelde.

Hoger beroep

De rechter vindt dat hij niet bevoegd is om te oordelen over politieke rechten waardoor de klacht als burgemeester niet ontvankelijk is. Burgemeester Vancoillie zal daarom hoger beroep aantekenen tegen het vonnis omdat hij het niet neemt dat een collega-politicus hem zomaar een misdadiger noemt.

Punt voor punt

Tyvaert diende de voorbije jaren als gemeenteraadslid diverse klachten in bij de gouverneur over het reilen en zeilen in de gemeente. Nooit is er iets ten laste gelegd. Burgemeester Vancoillie zal binnenkort ook alle beschuldigingen in het boek punt voor punt weerleggen. Rita Tyvaert werd tot twee keer toe in Kortemark uit een partij gezet. Toen ze in 2012 met een éénmanslijst deel nam aan de verkiezingen haalde ze ruim 11 procent van de stemmen.

