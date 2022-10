Gemeenteschooltje Lombardsijde moet sluiten

Voor de ouders en leerkrachten is het triest om de beslissing van de gemeente Middelkerke te horen. Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker, die er zelf oud-leerling is, betreurt het, maar hij meent dat het niet anders kan. Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke: "Het is absoluut persoonlijk, want in dat schooltje heb ik zelf 10 jaar gezeten, van kleuter tot het zesde studiejaar. Natuurlijk, ik ben ook van Lombardsijde. Het is dus emotioneel. We gaan dit nu sluiten. Het is een verplichting. We kunnen niet anders."

100 jarig bestaan

Al jaren valt het leerlingenaantal hier terug. Nu zijn er nog 33 en het moeten er 40 zijn. Er zitten nog 10 kleuters en het moeten er 16 zijn voor betoelaging. De gemeente hoest nu jaarlijks 100.000 euro op om de school te betalen. Katrien Wouters, schooldirecteur Ons Lombardje Lombardsijde: "We hadden het deels zien aankomen. Het was al een paar jaar dweilen met de kraan open. Maar plotseling valt dat doek en dan moet je dat zwart op wit communiceren naar je team, de ouders, de kinderen. Dat is heel emotioneel."

In april wordt hier nog het 100 jarig bestaan gevierd, maar volgend jaar in september zitten hier geen leerlingen meer. Ze kunnen dan terecht in de Duinpieper in Westende. Daar is twee jaar geleden een nieuwe school gebouwd. Ook in Schore, Sint-Pieterskapelle, Leffinge en Mannekensvere zijn de laatste jaren scholen gesloten.