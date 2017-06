Gemengde reacties op beslissing Bombardier

Dat heeft Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts gezegd in het Vlaams parlement. Nu een deel van Bombardier naar Noord-Frankrijk verhuist, zou enkel nog de eindafwerking in Brugge gebeuren, of tien procent van die bestelling. Dus, zegt de minister, we hebben bij de aanbesteding gedaan wat we konden.

Het ontgoochelt Vlaams parlementsleden. Renaat Landuyt , Vlaams Parlementslid (sp.a): "Eigenlijk kunnen we ook niet anders dan ontgoocheld zijn. We stappen niet meer op onze tram, ’t is op een Spaanse."



Daar tegenover mag Bombardier wel de Hermelijntrams ombouwen. Een magere troost, klinkt het. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin(Vlaams Belang): "Het is een troostprijs voor Bombardier, en men probeert het leed daar te verzachten."

Vakbonden



De vakbonden reageren gematigd positief op de beslissing van De Lijn. Enerzijds zien ze de bestelling van de 146 trams opnieuw naar Spanje gaan, anderzijds lijkt er ook een rol weggelegd voor Brugge. "Maar we hebben nog geen zicht op de concrete invulling. Hoe groot zal de rol van Brugge worden? We weten niets over de inhoud en over hoeveel werk dit kan opleveren", aldus Steven Bogaert van ACV Metea. Er is nu een "stand still" van 14 dagen rond deze gunning. De bonden hopen tegen dan op meer duidelijkheid.