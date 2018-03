Gemengde reacties op locatie zeesluis

De verouderde Visartsluis wordt afgebroken, en komt een nieuwe zeesluis. De discussie over de locatie was al jaren aan de gang. Een nieuwe Visartsluis is niet alleen de snelste maar ook de goedkoopste oplossing van de zes die op tafel lagen. Voor APZI, die opkomt voor de belangen van de ondernemers in de Zeebrugse haven, kan de bouw niet snel genoeg starten. Daarom is voor APZI de Visartsite een goede keuze.

Contra

Eens de werken voor de bouw van de zeesluis starten, zal er geen plaats meer zijn voor de Zeebrugse vissersvloot, vreest dan weer de visserijsector. Wat overblijft van de vloot zal naar Oostende verhuizen, zegt Jacques Melkenbeke van Pakhuis 5. Zijn bedrijf verkoopt onder meer visnetten en touwen.

Door te kiezen voor de Visart wordt Zeebrugge bovendien nog verder in twee delen gesneden. Dat treft iedere Zeebruggenaar recht in het hart, vinden velen.

