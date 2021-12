Gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen zakt tot net boven de 7.000

In de week van 15 tot en met 21 december werden gemiddeld 7.011 coronabesmettingen per dag vastgesteld. In vergelijking met een week eerder is dat nog altijd een duidelijke daling (-36 procent). Dat blijkt uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook de andere indicatoren blijven dalen. Zo werden tussen 17 en 23 december gemiddeld 158,7 coronapatiënten per dag opgenomen in een Belgisch ziekenhuis. Dat is een daling met 33 procent in vergelijking met een week eerder.

Er liggen nog 2.205 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (-26 procent), van wie 660 op de afdeling intensieve zorg (-16 procent). Tot slot stierven in de week van 14 tot en met 20 december gemiddeld 35,6 mensen per dag aan de gevolgen van COVID-19, een daling met 22 procent op weekbasis.

Het totale aantal doden sinds het begin van de pandemie loopt daarmee wel op tot 28.110.

Situatie in West-Vlaanderen

De incidentie (aantal besmettingen per 100.000 inwoners) is in onze provincie het hoogst in Lichtervelde, daarna volgen Lo-Reninge, Damme, Ichtegem, Torhout en Vleteren. In absolute cijfers (aantal nieuwe gevallen de voorbije 14 dagen) scoren de grootste gemeenten het hoogst: Brugge staat op 1, gevolgd door Kortrijk, Roeselare, Oostende, Waregem en Ieper.