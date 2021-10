Genderneutrale acteerprijzen tijdens de 12e editie van de Ensors

Vanaf de aankomende editie, op zaterdag 29 januari, worden er Ensors uitgereikt voor Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol en Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol voor zowel films als televisieseries.

De Ensors volgen hierbij het voorbeeld van de Gouden Kalveren en het Filmfestival van Berlijn. Voor elk van deze prijzen worden vijf acteerprestaties (M/V/X) genomineerd. Nieuw dit jaar is dat remakes voortaan ook in aanmerking komen. Bovendien krijgen de Ensors ‘Debuut van het Jaar’ en ‘Internationale doorbraak van het Jaar’ een aangepaste invulling.

De Ensors voor Beste Acteur en Beste Actrice verdwijnen en er wordt voortaan slechts één Ensor uitgereikt voor de Beste Acteerprestatie in zowel hoofdrol als ondersteunende rol. De discussie rond gendergelijkheid speelt al enkele jaren binnen de film- en televisiesector en kwam recent ook ter sprake bij het Nederlands Filmfestival en de Berlinale in Berlijn. Voor de editie van 2022 kijkt vzw De Ensors naar de acteerprestatie en zal een Ensor uitgereikt worden voor Beste Acteerprestatie Hoofdrol (Film), Beste Acteerprestatie Hoofdrol (Tv-serie), Beste Acteerprestatie Ondersteunende Rol (Film) en Beste Acteerprestatie Ondersteunende Rol (TV-serie). “Acteren is een kunstvorm, geen sportdiscipline. Onderscheid naar gender lijkt ons niet meer van deze tijd.” vertelt Michaël Pas, voorzitter en woordvoerder van de Acteursgilde. De Ensor voor de ondersteunende rol is nieuw, op die manier blijft het aantal Ensors gelijk.