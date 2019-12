Van wie zijn de meer dan vijftig skeletten die twee jaar geleden zijn blootgelegd in Koksijde, bij de bouw van het nieuwe politiekantoor? Dat is de inzet van een internationaal onderzoeksproject.

Ze gaan er samen met het abdijmuseum Ten Duinen genetisch onderzoek doen op de skeletten uit het Merovingisch grafveld.​ Het is de eerste keer in Vlaanderen dat er zoveel oud genetisch materiaal met de nieuwste technieken wordt onderzocht. Het hele project kost 250.000 euro en is mogelijk door Onroerend Erfgoed. De wetenschappers hopen over anderhalf jaar met hun onderzoek rond te zijn.