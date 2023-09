Genieten van de nazomer op het strand

Het is onverwacht, maar daarom niet minder aangenaam: een heuse nazomer in september.

Het maakt dat het voor de beachbar-uitbaters in Blankenberge nog heel druk is voor de tijd van het jaar. En ook de strandredders kunnen nog niet aan uitbollen denken. In de drie zones blijven ze alert op de uitkijk staan.

Tom Coccle, hoofdredder Blankenberge: "Na het slechte weer in augustus zijn de mensen nu heel blij dat de zon schijnt. Indian Summer in september is het mooiste wat er is. We kunnen al veel afvinken vandaag en al een paar tussenkomsten gehad".

Het blijft nog zeker tot en met zondag mooi weer aan zee.