In absolute cijfers gaat het om 22.500 "West-Vlaamse Gentenaars". Bijna 10 procent van de totale bevolking is dat, want Gent telde op 31 december 2016 iets meer dan 258.000 inwoners. Jaarlijks zijn er - nog volgens de cijfers van stad Gent - iets meer dan 2000 West-Vlamingen die zich in Gent gaan vestigen. Tegelijkertijd zijn er ook jaarlijks een dikke 1000 Gentenaars die hun stad verlaten, en naar West-Vlaanderen trekken.