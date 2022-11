Geoportaal verzamelt duizenden luchtfoto's uit WO 1. De google maps van 100 jaar geleden

Het gaat om een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, Universiteit Gent, In Flanders Fields Museum, Koninklijk Legermuseum, War Heritage Institute en Imperial War Museums.

De foto's werden tijdens de Eerste Wereldoorlog gemaakt om meer te weten te komen over de posities en intenties van de vijand. De duizenden foto's die toen zijn genomen, zijn voortaan digitaal beschikbaar voor iedereen dankzij het geoportaal. "Met dit bijzondere archiefmateriaal kan iedereen nu zelf aan de slag gaan. Zoom in op de kaart van West-Vlaanderen en bestudeer de overliggende historische foto's van de frontlijnen en het achterland", klinkt het. "Liep er een loopgraaf door je tuin? Hoe zag het 'niemandsland' tussen de linies eruit? Herken je de spoorlijnen en de vliegvelden? Helemaal boeiend wordt het als je meerdere gegevens samenbrengt. Dan krijg je een uniek totaalbeeld van het Westelijke Front in België." (lees verder onder de foto)

De samenstellers van het geoportaal selecteerden beelden om de volledige provincie te bedekken. Voor de frontlinies werden foto's uit verschillende oorlogsjaren gekozen, zodat geïnteresseerden de evolutie van het landschap kunnen volgen. Het geoportaal is hier te raadplegen.