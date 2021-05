George Washington: de Kortrijkse Koffiekoning

Voor de koffiefanatiekelingen en andere cultuursnuivers loopt in Kortrijk tot eind oktober de tentoonstelling van George Washington. Niet de oud-Amerikaanse president, maar de Kortrijkzaan die de wereld oploskoffie leerde kennen.

Door zijn alombekende naamgenoot bleef George Washington lange tijd onder de radar. In Kortrijk willen ze daar nu verandering in brengen. Koffiebranderij Viva Sara pikte het unieke verhaal van de koffieboer op en creëerde met het stadsbestuur een tentoonstelling.

Guatemala

Washington was het kind van een Britse textielhandelaar en een Kortrijkse dame. De man groeide op in onze provincie en raakte gefascineerd door koffie. Na een tussenstop in Laken, trok hij naar Guatemala en startte een eigen plantage.

De textielzoon sleutelde aan een chemisch proces om koffiebonen om te toveren tot oploskoffie en slaagde ook in zijn opzet. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kende Washington z'n 'doorbraak' en verpatste kilo's aan het Amerikaanse leger. De Cup of George was geboren.

George 1871

Nu 150 jaar na zijn geboorte brengt Viva Sara George Washington terug tot leven. Niet enkel met de tentoonstelling, er werd ook een stadswandeling op poten gezet en de koffiebranderij brengt ook een tijdelijke productie op de markt: George 1871.