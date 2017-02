Geparkeerde vrachtwagens zorgen voor hinder in Ieper

Die zijn het gevolg van het parkeerverbod dat werd ingesteld in de heraangelegde Rozendaalstraat. Het probleem verlegt zich daardoor naar wegen in de buurt. Er zijn klachten van bedrijven die hinder ondervinden bij het in- en uitrijden van hun bedrijf en er zijn ook klachten over sluikstorten.

Volgens schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene is een parkeerhaven in de industriezone geen oplossing voor dit probleem. Er zijn momenteel gesprekken aan de gang met de overkoepelende Ieperse bedrijvenvereniging over dit probleem. Want de bedrijven moeten vrachtwagens die voor hen bestemd zijn parkeergelegenheid bieden op hun terrein. Al gebeurt dat vaak niet. Volgens de schepen treedt de politie op waar nodig.