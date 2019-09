Geparkeerde wagen vernield in Kruiseke

Zaterdagnacht is een geparkeerde wagen in de Kruisekestraat in Wervik volledig vernield na een aanrijding met vluchtmisdrijf. De politie kwam ondertussen ter plaatse en startte een onderzoek.

De aanrijding vond zaterdagnacht kort na middernacht plaats. Dochter Lotte Goos (23) doet haar verhaal. “Ik kwam iets na middernacht thuis en toen was er nog niets aan de hand. Mijn mama vertrok zondagmorgen naar de bakker en zag toen de schade aan onze wagen. De linkerflank is compleet vernield. Deze schade kan niet van een gewone wagen zijn. We vermoeden dus dat het gaat om een landbouwvoertuig of een grote auto met aanhangwagen.”

De bestuurder die de auto van de familie Goos aanreed, pleegde vluchtmisdrijf. Op social media deelde Lotte enkele foto’s van de vernielde wagen. Deze post werd ondertussen al massaal gedeeld. “Zelf hebben we niets gehoord. We hopen om zo ooggetuigen te vinden. Ondertussen zijn we al bekomen van de eerste schok, maar er heerst vooral ongeloof in ons gezin. We begrijpen echt niet dat iemand kan wegrijden nadat hij zoiets gedaan heeft."

Alle tips zijn welkom en kunnen via de Facebook van Lotte gemeld worden.