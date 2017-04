Geplande zwembaden krijgen financiële injectie

Daarvoor zijn 25 nieuwbouw- of renovatieprojecten geselecteerd. De investering is nodig omdat Vlaanderen met een achterstand kampt aan investeringen in nieuwe zwembaden. Bovendien moet de bestaande infrastructuur conform blijven met de milieuwetgeving en evoluties in het zwemgedrag.

West-Vlaanderen

In onze provincie maakt de Vlaamse overheid 880.000 euro vrij voor het nieuwe zwembad van Roeselare en 852.000 voor dat van Oostende. Iets meer dan 427.000 gaat naar het nieuwe bad van Diksmuide, 489.000 is voor Blankenberge en 358.000 voor Beernem. Voor de renovatie van het zwembad van Gistel trekt de overheid 254.000 euro uit.

Een nieuwbouwproject wordt voor maximaal 10% gesubsidieerd, met een plafond van 1,2 miljoen euro. Een renovatieproject kan tot 30% subsidies krijgen, geplafonneerd op 500.000 euro. "Deze aparte oproep voor zwembaden is de laatste in zijn soort", zegt Vlaams minister Muyters: “Ik heb intussen werk gemaakt van een Globaal Sportinfrastructuurplan, waarbij elk jaar geïnvesteerd wordt in sportinfrastructuur volgens de effectieve noden op het terrein.