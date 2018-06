Gerecht voert huiszoekingen in sociale dumpingzaak

In het dossier zou een criminele organisatie zich schuldig maken aan ernstige vormen van sociale dumping door middel van de oprichting van een aantal Roemeense postbusvennootschappen. Vanuit deze bedrijven zouden tientallen werknemers de afgelopen jaren ten onrechte gedetacheerd zijn naar België. Daarbij zijn sociale zekerheidsbijdragen ontdoken.

De werknemers werden door hun werkgever gehuisvest. Er zijn ook aanwijzingen dat ze niet al hun loon hebben ontvangen. Verschillende werknemers hebben verklaard dat er in Roemenië geen enkele activiteit is en dat zij werden aangeworven om onmiddellijk in België te worden tewerkgesteld.

Behalve de postbusvennootschappen heeft men in Roemenië ook een aantal “managementvennootschappen” ontdekt die mogelijk instonden voor het witwassen van de winsten. Vermoed wordt dat ze een goede 2,8 miljoen aan RSZ-bijdragen ontdoken hebben. Men verwacht dat dit nog zal oplopen.

Adressen

Er werden deze morgen vijf huiszoekingen uitgevoerd bij verdachten in Wortegem-Petegem, Staden(2), Kortrijk en Zwevegem. Ook in Wevelgem, op het adres van de zetel van één van de bedrijven werd er een huiszoeking uitgevoerd. Bovendien werd er een werf bezocht te Roeselare. Ook de verblijfplaatsen in Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) en Zulte van de werknemers werden doorzocht.

Tegelijkertijd werden er vandaag eveneens een aantal huiszoekingen uitgevoerd te Roemenië, namelijk te Boekarest en Sibiu. Dit gebeurde in minstens negen bedrijven. Twee personen werden van hun vrijheid beroofd voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later op de dag, of morgen, beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.