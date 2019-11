Gerecht zoekt extra getuigen van moord op Jill Himpe in Aalbeke

Het gerecht zoekt naar extra getuigen van de moord op Jill Himpe in Aalbeke. De vrouw van 36 uit Wevelgem is omgebracht door haar ex met een mes, in haar auto.

Het gerecht deed gisteren een oproep naar extra getuigen in het opsporingsprogramma Faroek op vtm. Daarin bleek dat de moordenaar, haar ex waarmee ze terug samen zou zijn, met haar had afgesproken op een pleintje in Marke. De man was onder invloed van drank en drugs.

“Hij wou haar confronteren met foto’s die hij gezien had op sociale media en uit haar mond horen of ze met andere mannen had afgesproken”, zei Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie daarover. “Het was zijn bedoeling om met haar mee te rijden naar Gent, waar ze een afspraak had met haar werkgever om samen naar een beurs te gaan. Maar het kwam nooit zover."

Hij sneed de vrouw de keel over na een schermutseling in haar auto, in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke. Mensen die passeerden zagen dat de verdachte was uitgestapt en duidelijk nerveus was en wild tekeer ging. Uiteindelijk legde hij haar lichaam bij haar moeder thuis in Wevelgem, en parkeerde zijn auto op de carpoolparking in Deerlijk.

Mensen die de auto hebben zien rijden, het ex-koppel zagen op het pleintje in Marke, mogelijk getuige waren van de moord in Aalbeke, aan hen vragen de speurders om zo snel mogelijk contact te nemen met de politie, op het gratis nummer 0800-30 300.

