Gerechtelijke politie vat leden van dievenbende in Luik

Dat gebeurde in een onderzoek naar een rondtrekkende dievenbende. Na enkele zware diefstallen op het bedrijventerrein "De Blauwe Toren" in Brugge in februari gaf het West-Vlaamse parket de opdracht aan de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen om een onderzoek te starten. Tijdens dit onderzoek kreeg de FGP een Oost-Europese dievenbende uit regio Luik in het vizier.

Naast de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen namen ook de PZ Brugge, PZ Spoorkin, PZ Seraing/Neupré, de FGP's van Luik en Charleroi, en de Speciale Eenheden (DSU) deel aan de operatie.