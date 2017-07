Gerechten delen is plaag in horeca

Foodsharing, dat is het bestellen van één gerecht voor meerdere personen, gebeurt steeds vaker. Tot ergernis van sommige horeca-uitbaters.

Zo wordt een restaurant in Brugge keihard afgerekend op het reizigersplatform Tripadvisor, omdat het weigerde één maaltijd met twee bestekken te serveren aan een koppel uit Wenen.

Mieke D’Hondt (Bistro De Schilderij): “Die probeerden één lunch te bestellen van 16 euro, voor twee. Dat doen wij niet. Wij moeten ook ons personeel betalen. We hebben liever dat ze dan elders gaan. Maar ze schreven achteraf wel een heel relaas op Tripadvisor, je zakt in de ranking. Die mensen hebben hier zelfs niet gegeten. Dat is wel heel kwetsend voor ons.”

Horeca Brugge raadt zijn leden aan om maar beter te wennen aan klanten die willen delen. Maar iedereen beslist voor zichzelf, zegt Philippe Le Loup.