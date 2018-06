De Conferentie Jonge Balie en de Balie van Kortrijk hebben twee AED-toestellen geschonken om in geval van nood mensen te kunnen reanimeren in de gerechtsgebouwen van Kortrijk.

Die zijn al in tal van openbare en ook privégebouwen te zien, maar noch in het nieuwe als in het oude gerechtsgebouw van Kortrijk was zo'n defibrillator al aanwezig. En dat terwijl daar dagelijks veel mensen langskomen. De voorzitter van eerste aanleg, die de toestellen mocht ontvangen is zeer dankbaar, maar vindt dat het een taak van de overheid is om daarin te investeren.