Gered van sloophamer: bekend hotel Blankenberge blijft

In Blankenberge is er een toekomst voor het bekende hotel Petit Rouge. Dat laten de twee West-Vlaamse projectontwikkelaars ION en POC Real Estate weten.

“POC Real Estate was al eigenaar van de aanpalende site en kocht begin vorig jaar samen met ION ook de Petit Rouge”, zeggen ze in een mededeling.

“Samen hopen we het volledige terrein de komende jaren een nieuw gezicht te geven. We zijn zopas gestart aan een eerste studieronde en willen samen met het schepencollege van de kustgemeente bekijken wat de best mogelijke invulling voor deze historische site zou kunnen zijn.”

Uit jaren 1860

“Het verhaal van de Petit Rouge gaat al terug naar de jaren 1860 toen de Blankenbergse horecafamilie Pauwels er een café startten waar klanten het aperitiefdrankje "petit rouge" bestelden (een soort porto met kersensmaak)”, zeggen de ontwikkelaars.

“De naam van het drankje bleef verbonden met één van de eerste gebouwen op de dijk van Blankenberge dat nadien een succesvol hotel met bijna 80 kamers werd. In 1995 kocht de socialistische mutualiteit Voorzorg van Limburg het hotel om het te gebruiken als vakantiecentrum maar in januari 2020 sloot het voorgoed de deuren. Eerdere plannen om de Petit Rouge te slopen en er een volledig nieuw wooncomplex in de plaats te zetten, verdwenen in de prullenmand.”

Openbaar domein

“Begin vorig jaar werden de Waregemse projectontwikkelaar ION – o.a. bekend van Suikerpark in Veurne en Burenberg in Leuven – en POC Real Estate - een ervaren ontwikkelaar van vastgoed aan de kust – eigenaar van de Petit Rouge. Die laatste was bovendien al eigenaar van de aanpalende site. Beide partijen willen er echter niet zomaar een nieuw woonproject van maken”, zeggen ze.

“Doordat we de site als één geheel en niet als twee afzonderlijke percelen beschouwen, kunnen we breed denken in onze plannen”, vertelt Elisabeth Van Damme, CEO van POC Real Estate. “Zo willen we graag de economische activiteit van Blankenberge stimuleren en zou het een optie kunnen zijn om bijvoorbeeld het openbaar domein open te trekken. Eén van onze ambities is om de beschermde trappen, die doorheen de jaren wat minder tot hun recht kwamen, opnieuw een prominentere plaats te geven.”

Iconische gevel

“Het pand stond in Blankenberge steevast bekend als het gebouw met de knappe gelige gevel. In eerdere plannen was er nog sprake dat het volledige gebouw tegen de grond zou gaan maar dat lijkt niet tot de plannen van de nieuwe eigenaars te behoren”, zeggen de ontwikkelaars.

Kristof Vanfleteren, CEO van ION: “Wij zijn bezig aan een studieronde over onze sites en de gelaagdheid aan de kust. Precieze plannen zijn er nog niet maar het is zeker onze bedoeling om het historisch erfgoed zo goed als mogelijk te bewaren en te integreren op de nieuwe site. Daarnaast kijken we of we kunnen breken met de typische ‘Atlantikwall’ - de klassieke appartementsgebouwen op de Zeedijk - en meer differentiëren. Maar het belangrijkste is dat we er een gedragen project van maken waar Blankenberge en haar inwoners van zullen profiteren.”

Gesprek met schepencollege

“Beide ontwikkelaars hebben hun ambitie voor de volledige site alvast toegelicht aan het schepencollege van Blankenberge en benadrukken dat ze doorheen het volledige traject de buurt willen informeren en betrekken. In een volgende fase zal een dossier samengesteld worden om naar de stedenbouwkundige administratie te stappen”, besluiten ze in de mededeling.

