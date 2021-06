Gerenoveerde Wellington Hippodroom wordt topeventlocatie

De Oostendse hippodroom, ooit een droom van Koning Leopold II heeft glorieperiodes gekend, maar ook verval.

Eventor, de nieuwe mede-eigenaar neemt de fakkel verder over van de familie Desmpiel en wil van de hippodroom een grote Oostendse trekpleister maken. De hippodroom is nog maar eens grondig gerenoveerd om de site nieuw leven in te blazen. Zo werden onder meer de bookmakershall, beplanting, machinepark en de graspiste onder handen genomen.

Volgens de initiatiefnemers is de site van de paardenrenbaan en het golfterrein

ook een uitgelezen plaats om concerten en topevents te organiseren. Er zijn alvast al plannen voor optredens van internationale artiesten.