Gerestaureerd gemeentehuis De Haan stilaan zichtbaar

Het vernieuwde gemeentehuis van De Haan geeft stilaan haar geheimen prijs: aan de noordgevel is de stelling weggenomen en is de nieuwe buitenkant van het monumentale pand al zichtbaar.

Het gemeentehuis maakt deel uit het beschermde dorpsgezicht De Concessie, en is een beschermd monument. Het is gebouwd in 1898, toen nog als luxehotel. Lzater werd het vakantiehuis, begin jaren '80 nam De Haan het in gebruik als gemeentehuis.

Het monumentale gebouw was wel dringend aan renovatie toe, want er was onder andere vocht en betonrot. Bij de renovatie vernieuwen ze het dak, herstellen ze de galerij en krijgen de gevels een nieuwe pleister- en verflaag. "Bij die nieuwe schilderbeurt rees de vraag of het gemeentehuis een andere kleur kon krijgen," zegt burgemeester Wilfried Vandaele. "De huidige, roze kleur blijkt namelijk niet de historische. Het Agentschap Onroerend Erfgoed ging daarom op onderzoek, en deed dat volgens dezelfde werkwijze die ook voor de andere panden in de Concessie geldt.”

Historische kleur

Uiteindelijk is de keuze gevallen op wit-beige, in combinatie met groen. Dat groen is niet helemaal zeker de juiste kleur, maar het was destijds in de Concessiewijk een veel voorkomende kleur. Nu de eerste stelling is weggenomen krijgen inwoners van De Haan stilaan een blik op hun toekomstig vernieuwde gemeentehuis. Zondag, met Open Monumentendag, kunnen nieuwsgierigen de restauratiewerken ook bezoeken.