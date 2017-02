De driemaster wordt al maandenlang gerestaureerd en moet over enkele weken weer in zijn vertrouwde dok liggen in hartje stad. Enkele weken geleden werd het schip weer te water gelaten. Nu worden de masten opgetuigd. Een jaar lang zijn zowat 200 arbeiders bezig geweest met de grondigste restauratie in het 80-jarig bestaan van het schip. Ook veel vrijwilligers staken een handje uit de mouwen. De restauratie heeft bijna 3,5 miljoen euro gekost.