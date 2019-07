Gers Pardoel zet Ardooie in vuur en vlam

De Nederlandse zanger Gers Pardoel heeft indruk gemaakt op het eerste Waterbek Festival in Ardooie. Dat is een nieuw festival aan het bufferbekken dat vooral op gezinnen met kinderen mikt.

Zo’n 2500 mensen kwamen naar De Waterbek afgezakt. Grote publiekstrekker op het eerste festival was Gers Pardoel. De verschillende sympathisanten zongen luidkeels mee met de Nederlandse zanger.

De waterbek is een bufferbekken en natuurgebied in Ardooie dat vorig jaar geopend werd voor het publiek. Het Waterbek festival wil vooral de drempel laag houden om iedereen de kans te geven om iets buitengewoons te beleven in eigen gemeente. Er komt alvast een vervolg met verrassende namen volgende zomer.