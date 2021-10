Gertjan Remmerie wordt nieuwe conservator Eperon d’Or

Bijna 35 jaar was Hilde Colpaert betrokken bij de werking van de Izegemse musea. Binnenkort gaat ze met pensioen. Hilde ging eerst aan de slag als gids en vrijwilliger en werd later conservator. Ze hielp mee aan de uitbouw van het toenmalige schoenen- en borstelmuseum naar de museumsite die we nu kennen als Eperon d’Or en het museum Stoom en Stroom met de grootst bewaarde stoommachine van het land. Volgens schepen van Musea Kurt Himpe zette Hilde de Izegemse museumwerking op een fantastische manier op de kaart

Nieuwe conservator

Haar opvolger is de 32-jarige Gertjan Remmerie. Hij was als museummedewerker actief in het Talbot House in Poperinge waar hij zijn schouders mee zette onder verschillende projecten zoals ’14-’18’ en ‘100 years of Talbot House’. Daarna werkte hij enkele jaren in het bedrijfsleven.

Voor Gertjan Remmerie voelt de rol als conservator aan als thuiskomen. “Het verhaal van Eperon d’Or en het ontluiken van de Izegemse industrie spreekt tot op vandaag tot de verbeelding. Borstels en schoenen gaven de stad een eigen karakter en identiteit. Het museum Stoom en Stroom geeft dan weer een boeiende historische kijk op energie, een thema dat vandaag niet weg te denken is uit ons leven. Ik kijk er naar uit de komende jaren deze erfgoedsites verder toegankelijk te maken voor het brede publiek en samen met mijn collega’s het boeiende, en nog steeds relevante, verhaal in de kijker te zetten”, besluit de nieuwe conservator Gertjan Remmerie.