Geschorste leerkracht voor rechter voor zedenfeiten

Hij wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, weliswaar buiten de schoolcontext. De partijen zullen tegen maart uitgebreide conclusies opstellen.

Tussen 2010 en 2015 zou de leerkracht verschillende zedenfeiten met minderjarigen hebben gepleegd via het internet. In augustus 2015 werd de man door de Kortrijkse onderzoeksrechter opgepakt en aangehouden. De veertiger was toen al jaren ICT-coördinator en leerkracht in het Guldensporencollege. De schooldirectie schorste hem preventief. Er zou geen sprake zijn van slachtoffers binnen de school.

Openbaar Ministerie, burgerlijke partij en verdediging zullen conclusies opstellen over het dossier. Op 5 maart wordt de zaak gepleit.